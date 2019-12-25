"Газстройпром" начало массовые сокращения сотрудников

Причиной называется "прекращение комплекса работ по обустройству офисных помещений "Лахта центра".

Руководство АО "Газстройпром" подготовило приказ о сокращении работников. В полном составе ликвидируются департаменты, занятые в гражданском строительстве. Приказ об увольнениях 16 декабря подписал генеральный директор Станислав Аникеев, сообщил 47news. Такое решение было принято после расторжения договора на обустройство "Лахта центра".

Согласно имеющимся в распоряжении журналистов документам, под сокращение попали должности директора гражданского строительства МФК "Лахта центр", директора дирекции гражданского строительства и специальных проектов, также в полном составе ликвидируются департаменты гражданского строительства, строительного сопровождения, управления строительством и проектный офис.

"Газстройпром" в 2018 году был зарегистрирован в Санкт-Петербурге, он развивался на базе крупнейших подрядчиков "Газпрома".

Фото: Instagram / lakhtacenter