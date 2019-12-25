Подросток выстрелил в лицо мужчине на проспекте Королева

Пострадавший поступил в больницу с огнестрельным ранением скуловой области.

Полиция Петербурга проводит проверку после конфликта со стрельбой на проспекте Королева. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

7 сентября в Городскую больницу №15 с огнестрельным ранением скуловой области поступил 54-летний гражданин Казахстана. Мужчина рассказал, что у дома на проспекте Королева ему в лицо выстрелил юноша. "По горячим следам" задержали 15-летнего учащегося колледжа "Петростройсервис". У него изъяли пневматический пистолет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подростка отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого в двойном убийстве.

Фото: Piter.TV