Подросток случайно пристрелил родного деда на отдыхе в Ленобласти

Мужчина скончался на руках у медиков.

Подросток пристрелил родного деда в Приозерском районе Ленобласти. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, инцидент произошел ечером 20 июля на берегу озера Суходольское. Около половины шестого 17-летний подросток взял в руки пневматику, произошел непроизвольный выстрел. Пуля попала 59-летнему дедушке мальчика в шею сзади. Мужчина скончался на руках у медиков.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подростку избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В Петербурге работник музея открыл стрельбу по оппоненту во время ссоры на парковке.

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