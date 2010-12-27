Семиклассник принес гранату в школу на Витебской улице

Из заведения пришлось эвакуировать 50 человек.

Накануне в Школе народного искусства императрицы Александры Федоровны, которая расположена на Витебской улице, произошло ЧП. Ученик седьмого класса принес в учебное заведение гранату РГ-33. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Как стало известно нашему изданию, учителю пришлось прервать урок и вызвать спецслужбы. В школу приехали сотрудники Росгвардии и ОМОН. Из учебного заведения эвакуировали 50 человек.

Проверка показала, что граната не представляет никакой опасности, так как ей уже много лет. Кроме того, боевой снаряд оказался без начинки, остался лишь корпус.

Семиклассник объяснил, зачем он принес гранату в школу. По словам мальчика, он хотел обогатить школьный музей ценным экспонатом. Необычная находка была сделана в Автово у кладбища "Красненькое".

Ранее мы писали, что к автомобилю сотрудника петербургского УФСИН прикрепили гранату.

Фото: pixabay.com