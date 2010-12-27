Школьник попал под машину на КАД, перебегая развязку вместе с другом

Петербургские подростки надеялись без происшествий проскочить по дороге с активным движением.

Вечером 24 июня подросток перебегал дорогу по КАД и угодил под автомобиль. Сейчас медики пытаются спасти мальчику жизнь. Однако, пациент тяжело травмирован.

Об аварии на дороге сообщили очевидцы в социальных сетях. Местные жители рассказали, что пострадавший вместе с другом перебегали развязку у Мурманского шоссе. Дети нарушили ПДД, так как находились на проезжей части. Столкновение с автомобилем произошло на 52-ом километре внутреннего кольца трассы. Подросток стал жертвой иномарки "Форд". За рулем машины находился 23-летний водитель. Свидетели ДТП сразу же обратились в скорую помощь. По предварительным данным, травмированному школьнику около 14 лет. Второй ребенок не пострадал.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге инспектор ДПС пытался догнать Аладдина на ковре-самолёте.

Фото: Piter.tv