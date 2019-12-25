В Ленобласти 14-летний подросток в наушниках попал под электричку

Подростка с различными травмами доставили в Токсовскую межрайонную больницу.

Следователи возбудили уголовное дело после того, как во Всеволожском районе Ленобласти электричка сбила несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

По версии следователей, вечером 21 июля на перегоне "Токсово-Капитолово" электричка сбила 14-летнего юношу, который шел по рельсам в наушниках. Подростка с различными травмами доставили в Токсовскую межрайонную больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью".

В начале июля на перегоне станций "Горелово – Лигово" под колесами электрички погиб мужчина.

Фото: Piter.tv