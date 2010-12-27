Несовершеннолетний петербуржец сбежал в Купчино на разборки

Перед этим он оставил родителям записку и прихватил с собой нож.

Во вторник, 20 августа, с дачи в Рощино сбежал 15-летний первокурсник петербургского колледжа. Перед этим он оставил записку родителям, в которой объяснил причину своего поступка. По словам мальчика, он уехал в Купчино разбираться со злоумышленниками, которые порезали его друга и подругу. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Подросток прихватил с собой старый нож и обещал вернуться на следующий день. В итоге, его до сих пор не было дома, поэтому родители обратились в полицию. У мальчика есть особая примета – шрам от пореза длинной 15 см на левой икре.

На данный момент правоохранители приступила к поискам. Известно, что сбежавший подросток курит и употребляет алкоголь. К тому же, он уже дважды убегал из дома.

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Фото: Pixabay