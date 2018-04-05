Инцидент произошёл ещё 5 марта в саду Сан-Галли.

Подростков задержали за стрельбу в человека в саду Сан-Галли. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл ещё 5 марта в саду Сан-Галли. В этот день четверо молодых людей два раза выстрелили из аэрозольного пистолета в неприятеля. Больше двух месяцев подозреваемых разыскивала полиция. Ими оказались девятиклассник, два студента колледжа и нигде не учащийся 16-летний юноша.

У компании во время обыском изъяли ножи, пневматический пистолет, перцовый баллончик, аэрозольный пистолет "Добрыня".

Накануне, 19 мая, в Купчино водители устроили дорожный конфликт с пистолетом и топором.

Фото: Piter.tv