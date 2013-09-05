Подростка, растоптавшего цветы у памятника Берггольц, отправили к психиатру

Он неоднократно демонстрировал жест нацистского приветствия.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении 17-летнего подростка, который растоптал цветы у памятника Берггольц в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

По данным суда, 30 января 2023 года 17-летний подросток наступил ногой на постамент памятника героини Блокадного Ленинграда Ольги Берггольц, растоптал возложенные там цветы. После этого он неоднократно демонстрировал жест нацистского приветствия.

Фигурант вину признал. Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов. Также подросток пройдёт принудительное наблюдение и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

В прошлом месяце жительница блокадного Ленинграда Тамара Забелина отметила 101-летие в Петербурге. Во время блокады Ленинграда проживала в осажденном городе и в составе добровольческих бригад гасила фугасные снаряды на крышах домов.

Фото: Piter.tv (архив)