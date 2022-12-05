В Выборгском районе Петербурга полицейские пресекли деятельность двух подпольных казино

В результате рейдов были возбуждены уголовные дела.

Оперативники ликвидировали сразу 2 подпольных казино в результате рейдов в Выборском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служб регионаального главка ГУ МВД РФ.

Так, одно из игорных заведений размещалось в помещении пандуса дома № 33 по проспекту Просвещения. Внутри находились 27 игроков, 3 администратора и сотрудник охраны. Полиция изъяла 28 компьютеров со специальным ПО, весь персонал казино задержан в качестве подозреваемых.

Ещё одно казино обустрили в четырехкомнатной квартире по улице Есенина. Там находились 40 игровых автоматов и 12 компьютеров, все оборудование было изъято полицейскими. В участок доставлены четверо игроков и двое администраторов.

Возбуждено 2 уголовных дела по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

Ранее мы сообщили о том, что девятиклассник распылил перцовый баллончик на мигранта в метро.

Фото и видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти