Подполковник ФСБ задержан за вымогательство у бизнесмена на Кубани

За семь лет сумма "дани" составила 110 миллионов рублей.

На Кубани задержали подполковника Федеральной службы безопасности Александра Кубрака, который отвечал за обеспечение безопасности в топливно-энергетическом комплексе региона. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

По данным СМИ, Кубрака подозревают в том, что он "обложил данью" бизнесмена Алексея Мирошникова. За невыплату чекист грозил предпринимателю возбуждением уголовных дел.

Уточняется, что ежемесячно сумма составляла от полумиллиона до одного миллиона рублей. Кроме того, Мирошников передал Кубраку три иномарки, два объекта недвижимости и пакет акций одной из своих компаний. Также чекист потребовал оформить на его представителя канализационную сеть, которая проходит в Прикубанском округе Краснодара.

По данным Следственного комитета, за семь лет такого "оброка" Кубрак получил в виде денежных средств и имущества 110 миллионов рублей. Его задержали после того, как Мирошников написал на него заявление о вымогательстве.

Ранее в Петербурге задержали теневых банкиров, обналичивших более одного миллиарда рублей.

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