Подполье назвало цели на Украине, пораженные ударами 29 декабря

Сергей Лебедев предоставил информацию о целях ракетных ударов ВС РФ на Украине.

Ракетные удары по территории Украины 29 декабря были нанесены по военным заводам имени Малышева в городе Харькове и "Артём" - в Киеве, а также морскому порту и расчетам противовоздушной системы в Одессе, по складу боеприпасов в окрестностях Одесской области, по расположению иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне во Львовской области. Такие сведения журналистам "РИА Новостей" предоставил местный координатор из Николаевского подполья Сергей Лебедев. Эксперт сослался на данные своих товарищей из регионов.

Специалист пояснил, что по информации от харьковских подпольщиков, ВС РФ поразили входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева (ХЗТМ). В том числе это предприятие занималось ремонтом и выпуском танков, двигателей и боевых машин пехоты. На момент ракетных ударов в помещении находилось 15 единиц военной техники, предназначенной для армии киевского режима.

Дополнительно удары поразили военные и инфраструктурные объекты, размещенные на территории украинской столицы. В том числе речь идет о заводе "Артём" из одноименной государственной корпорации, входящей – так же, как и харьковский завод Малышева - в концерн "Укроборонпром". Специалистами зафиксированы удары по Запорожью с последующей детонацией. Подпольщики из Одессы подтвердили нанесение пяти ударов по инфраструктурным и военным объектам в городе и окрестностях. Во Львовской области российские ракетные удары пришлись по местам расположения зарубежных наемников.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости