Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская "Западная" группировка российских войск на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции во время контрбатарейной борьбы ликвидировала боевой расчет 120-миллиметрового миномета Вооруженных сил Украины. Известно, что техника противника размещалась в районе Петропавловки на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами "РИА Новостей" от 30 декабря сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Офицер заметил, что военнослужащие улучшили тактическое положение по переднему краю при поддержке артиллерии и авиации.

Расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" под командованием командира орудия старшего сержанта Василия Нурдынова уничтожил расчет миномета противника в районе Петропавловки. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

Группировка "Восток" сообщила о пресечении восьми попыток ВСУ провести ротацию сил.

Фото и видео: Минобороны России