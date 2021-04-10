Подозреваемого в убийстве на площади Победы арестовали

Он пробудет в СИЗО до 6 июня.

В Петербурге арестовали обвиняемого в поножовщине на юге города, в результате которой один человек погиб, а второй попал в больницу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Обвиняемый пробудет в следственном изоляторе до 6 июня. Ранее в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объёме.

По версии следствия, днём 7 апреля обвиняемый напал с ножом на двух мужчин у гостиницы на площади Победы. Один из них скончался на месте происшествия, второго доставили в больницу. Нападавшего задержали в Карелии. На допросе он заявил, что действовал из мести, который умер после употребления алкоголя, купленного у этих мужчин. Также стало известно, что обвиняемый много лет провел в психдиспансере.

В правоохранительных органах полагают, что 63-летний пострадавший и 41-летний погибший – отец и сын, которые спекулировали элитным алкоголем.

Видео: Piter.tv