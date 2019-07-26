Следком: в Подмосковье мужчина зарезал 25-летнюю девушку на детской площадке из-за ревности

Мужчина, задержанный за убийство женщины на детской площадке в подмосковном городе Раменское, признал свою вину. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
Подозреваемым оказался 38-летний мужчина, который написал чистосердечное признание и рассказал, что убил свою знакомую из ревности, так как она ему изменяла. Он всегда носит с собой нож и в тот день он воспользовался им. Сейчас он раскаивается в содеянном.
По данным Следственного комитета, задержанный был ранее судим за незаконный оборот оружия. Ведомство проверяет информацию о том, что он причастен к убийству девушки, которое было совершено в Крыму в 2014 году. Также мужчину ждет психолого-психиатрическая экспертиза.
Об убийстве 25-летней женщины на детской площадке стало известно вечером 25 июля. Мужчина подошел к ней сзади, что-то сказал, а потом на глазах детей и их родителей начал наносить многочисленные удары. Вечером того же дня его задержали. У погибшей осталась маленькая дочь.
Ранее в Ленобласти раскрыли жестокое убийство 14-летней давности.
Видео: Следком
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