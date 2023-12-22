Подозреваемый с ножом задержан полицией Центрального района

Неизвестный мужчина угрожал продавцу магазина.

Седьмого февраля в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что в магазин по адресу Гончарная, д. 10 пришел неизвестный с ножом. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По словам 26-летнего продавца, неадекватный мужчина начал угрожать ему. На видео видно, как неизвестный резкими движениями неоднократно втыкает нож в прилавок. Сотрудники полиции, прибыв на место, задержали хулигана. Им оказался 54-летний неработающий житель республики Хакасия. Он также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого на основании статьи 91 УПК РФ и возбудили уголовное дело по части второй статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

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Видео: пресс-служба МВД.