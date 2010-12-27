Полиция Петербурга задержала двоих жителей Ленобласти за поджог Mercedes’а

Автомобиль сгорел 19 апреля.

В четверг, 18 июля полиция Петербурга задержала двоих подозреваемых в апрельском поджоге автомобиля Mercedes. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поджигателями оказались двое безработных мужчин из Ленобласти. Ранее они уже были судимы. Правоохранители завели уголовное дело.

Происшествие случилось 19 апреля 2019 года. Злоумышленники узнали, где 26-летняя потерпевшая паркует автомобиль, а затем облили его бензином и подожгли. Все это происходило ночью.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что водитель оставил свой Mercedes в кювете на Горском шоссе.

Фото: Pixabay