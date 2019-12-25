Подорвавшийся на гранате петербуржец хранил дома боеприпасы

Погибший взорвал гранату прямо у себя в руках.

14 августа в сквере на углу проспекта Луначарского и улицы Руднева нашли труп мужчины. В ходе проверки выяснилось, что погибший взорвал гранату прямо у себя в руках. Местные жители рассказали в соцсетях, что от звука взрыва в доме неподалеку затрещали стекла, тряхнуло стены, сработала сигнализация у автомобилей.

Тело нашел собачник на утро. Погибшим оказался 51-летний житель соседнего дома. В квартире у него нашли боеприпасы.

Как сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах, мужчина хранил у себя 40 спортивно-охотничьих патронов, два патрона образца 1943 года, 14 винтовочных патрона. Также два военных патрона образца 1974 года к автоматам Калашникова, один иностранный и 14 отечественных винтовочных патрона.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Дело было закрыто из-за смерти владельца боеприпасов.

Ранее мы писали, что мужчина госпитализирован с ожогами конечностей после взрыва в квартире на Московском шоссе.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург