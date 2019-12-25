Промышленные предприятия Петербурга получат более 50 млн рублей на участие в ярмарках и выставках

Субсидии от города будут выделены по двум направлениям.

В 2023 году промышленные предприятия Петербурга получат субсидии от города по двум направлениям. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Так, средства будут направлены на возмещение части затрат, связанных с участием предприятий в международных выставках и ярмарках. Речь идёт о документально подтверждённых затратах в размере 80% от общей суммы, но не более 1 млн рублей для каждого из предприятий. Кроме того, субсидии предоставят на возмещение затрат, связанных с выполнением требований законодательства страны-импортера, необходимых для экспорта товаров или услуг. В таком случае затраты также нужно будет подтвердить документально: они должны составлять на сумму не более 3 млн рублей на одно предприятие.

В общей сложности правительство Северной столицы выделит на перечисленные нужды 53 млн рублей, 25 из которых будет затрачено на первое направление, а ещё 28 млн – на второе.

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