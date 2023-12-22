Подачу питьевой воды восстановили в Выборге

Специалисты работают круглосуточно, чтобы нормализовать ситуацию, исправив дозировку реагентов.

Жители Выборга за последние несколько дней столкнулись с проблемой загрязнённой и желтоватой воды, которая поступает из кранов. Эту ситуацию объяснили специалисты, утверждая, что в связи с началом раннего весеннего паводкового периода технология очистки воды на местных водоочистных сооружениях была изменена.

В данный момент вода, поступающая из очистных сооружений города, соответствует установленным нормам качества. Отсутствуют вредные примеси, хотя наблюдается некоторая мутность. Специалисты работают круглосуточно, чтобы нормализовать ситуацию, исправив дозировку реагентов.

На время проведения работ была организована временная поставка воды для социальных объектов и жителей Ранее было сообщено, что в результате земляных работ ООО "Сертоловские коммунальные системы" при прокладке водопроводной трубы на территории СНТ "Ягодка" были повреждены две кабельные линии 10 кВт, принадлежащие ООО "Энергоинвест" и обеспечивавшие основное и резервное электропитание жилого комплекса (ЖК). В настоящее время спецбригады проводят аварийные работы.

Ранее мы сообщили о том, что энергетики устраняют аварию в крупном ЖК в Сертолово.

Фото: Pxhere