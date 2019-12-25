Под завалами на Гороховой поисковые собаки учуяли хомяков

Маленьких грызунов спасли. В результате обрушения жертв и пострадавших нет.

Сегодня, 20 декабря, на Гороховой улице обрушился дом. Поисковые собаки учуяли под завалами жизнь. Выяснилось, что под балками бегали хомячки. Об этом сообщили в tg-канале "ДТП И ЧП СПб".

Маленьких грызунов спасли. В результате обрушения жертв и пострадавших нет. Жильцов примыкающего дома эвакуировали. Тех, кто не смог поехать к родственникам, разместили в в гостинице "Смольнинская" и в общежитии на Киевской, 8.

В Главном следственном управлении СК России по Петербургу по данному факту началась процессуальная проверка. Доклад о случившемся подготовит и.о. руководителя ГСУ по городу Бобков. Ему предстоит установить причину обрушения.

Ранее на Piter.tv появилось видео обрушения здания в центре Северной столицы.

Фото: Pxhere