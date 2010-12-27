Под мостом Бетанкура жильцы домов устраивают митинги

Машины ездят по нему круглосуточно, а светофор без остановки подаёт звуковые сигналы, которые мешают людям.

Жители дома на Ремесленной улице №5 после строительства моста Бетанкура оказались в неприятной ситуации. Вряд ли кто-то мог ожидать, что мост построят так близко к жилому зданию, что из окна третьего этажа можно будет дотянуться рукой.

Вице-губернатор Игорь Албин признался, что ещё на стадии проектирования властям города стало понятно, что ситуацию придётся исправлять. Однако 14 мая мост открыли для движения. Машины ездят по нему круглосуточно, а светофор без остановки подаёт звуковые сигналы, которые мешают людям.

На лицевой стороне дома жильцы повесили огромный плакат: "Мы не хотим жить под мостом". В нескольких квартирах появились светящиеся буквы "Путин помоги!". Ранее мы писали, что мост Бетанкура открыли 13 мая. Его запустили в тестовом режиме.

Фото и видео: Piter.TV