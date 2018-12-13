Археологи нашли во дворце Нерона в Риме тайную комнату

Потайное помещение украшено разнообразными фресками.

Во время реставрации дворца римского императора Нерона археологи нашли тайную комнату с разнообразными фресками. Об этом пишет портал Science Alert.

Потайное помещение назвали "комнатой Сфинкса" из-за рисунка этого существа на одной из стен здания. Кроме того, исследователи нашли изображения танцующих кентавров, птиц водных существ, а также воина с луком, мечом и щитом, сражающегося с пантерой.

Большая часть подземной комнаты заполнена грязью. Она покрывает стены и фрески. При этом полная расчистка комнаты в ближайшее время не предвидится. Ученые боятся потерять устойчивость остальной части комплекса.

Дворец Нерона (по другому "Золотой дом") — это дворцово-парковый комплекс в Риме, который был заброшен после гибели императора в 68 году н.э. Позднее комплекс сгорел, а его территорию застроили общественными зданиями.

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Фото: Twitter / Parco Colosseo

‏Видео: YouTube / myVideoMedia