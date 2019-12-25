Под деревней Луги поисковик подорвался на мине времен войны

Мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии.

Под деревней Луги в Лужском районе Ленобласти произошел несчастный случай. 46-летний участник поисково-спасательного отряда "РККА" подорвался на мине. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что поисковики выполняли работы с целью обнаружения останков солдат-участников Великой Отечественной войны. Пострадавший обнаружил мину времен ВОВ, которая сдетонировала.

В результате подрыва боеприпаса мужчина получил тяжелые травмы. Его с взрывной травмой груди, живота, конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, контузией левого глазного яблока, повреждением внутренних органов, осколочной раной левого бедра и нижних конечностей госпитализировали санитарной авиацией в НИИ Скорой Помощи имени Джанелидзе.

По факту случившегося ведется проверка. Пострадавшего и место происшествия искали 6 сотрудников ОМВД, 10 спасателей МЧС ЛО и 16 членов поисково-спасательного отряда "Экстремум".

Ранее мы писали, что из воды у завода "Алмаз" вытащили старый снаряд.

Фото: Piter.TV