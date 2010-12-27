В промзоне под Всеволожском поймали серийных автоугонщиков

Они обвиняются в краже автомобилей, совершенных в период с 11 по 16 ноября.

В субботу, 16 ноября, во Всеволожском районе Ленинградской области полиция смогла обнаружить и поймать трех серийных автоугонщиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Преступники проводили угоны в районах Петербурга, а также в Пушкине и Стрельне в период с 11 по 16 ноября. Среди украденных автомобилей числилась KIA Sportage, Land Rover, Kia Optima, Kia Sorento и другие иномарки. Полиция возбудила уголовные дела по пяти кражам.

Поимка преступников состоялась в результате оперативно-розыскных мероприятий. В боксе №23 промзоны "Спутник" правоохранителям удалось задержать трех граждан 35, 38 и 44 лет. Все числятся безработными, один из них с Украины. Также полиции удалось обнаружить все угнанные автомобили.

Троих мужчин задержали. Полиция устанавливает все подробности инцидентов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге рецидивист угнал Mercedes за 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV