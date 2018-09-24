Под Всеволожском "Рено" насмерть сбил невнимательного пешехода

Пострадавший погиб от травм до приезда скорой помощи.

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла смертельная автомобильная авария с участием пешехода. Около 18:20 вечера 25 ноября водитель "Рено" наехал на местного жителя. Инцидент произошел на 4 километре трассы "Новое Токсово - Скотное - Керро". По данным ГИБДД, пострадавший скончался на месте от травм.

За рулем иномарки находился петербуржец 1980-го года рождения. Он не заметил в темное время суток перебегавшего дорогу 58-летнего жителя. Пешеход находился на проезжей части в неположенном для этого месте. По сведениям "Фонтанки.ру", виновник аварии является жителем Нового Девяткино. На его автомобиле числится четыре штрафа. Сейчас полиция проверяет обстоятельства ДТП.

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Фото: ГИБДД по региону

