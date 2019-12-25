Под Тулой в Суворове в ДТП серьезно пострадали двое детей

Состояние детей 7 и 11 лет крайне тяжелое. Их мать в реанимации, а отец скончался на месте ДТП.

Накануне вечером, 29 июля, в Суворове в Тульской области произошла страшное смертельное ДТП.

В паблике ВК "Тула Жесть" сообщается, что по предварительным данным 59-летний водитель на кроссовере "Ниссан" при совершении обгона в гору не успел вовремя вернуться в свою полосу и допустил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген".

В результате ДТП водитель "Ниссана" и его 55-летняя супруга получили травмы и находятся в больнице. Их жизни вне опасности. В "Фольксвагене" ехала семья 34-летнего сотрудника полиции с двумя детьми 7 и 11 лет. Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Его 31-летняя жена в тяжелом состоянии в больнице. Медики борются за ее жизнь.

Серьезно пострадали двое детей. У 7 летнего мальчика была остановка сердца, медики смогли реанимировать ребенка. Второму ребенку нужна специфическая операция. Обоих детей доставили санавиацией в Тульскую областную больницу. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

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Фото: Тула Жесть