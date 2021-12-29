Под Тихвином волки разорвали на куски собаку

От животного осталась только задняя лапа.

Утром 18 января жители Ленобласти стали свидетелями неприятной картины. Они наткнулись на останки разорванной собаки под Тихвином. В сети появился снимок с места происшествия.

Местные жители уверены, что собаку разорвали на куски голодные волки. От животного осталась только задняя лапа.

В самом Тихвине также замечали разгуливающих хищников. Двое волков попали в объективы камер в коттеджном поселке. Там же заметили волка, поедающего кролика.

Местных жителей призвали быть более осторожными и соблюдать правила безопасности. В частности, не надо прикармливать бродячих животных.

Фото: ВКонтакте / Подслушано | Тихвин / Мирослав Вишневский