Под Севастополем девушка убила таксиста и сожгла его дом

После поездки в такси водитель пригласил к себе в гости 24-летнюю пассажирку.

В Балаклаве задержали подозреваемую в убийстве 56-летенего таксиста.

Накануне вечером, 21 октября, в Балаклаве под Севастополем был убит таксист. Следствием установлено, что во время очередной поездки таксист познакомился с 24-летней пассажиркой. Знакомство решили продолжить дома у мужчины. После распития алкоголя новая знакомая решила уйти, но мужчина рассчитывал на секс и начал активно приставать к девушке.

Во время этих разборок девушка схватила нож и нанесла не менее 7 ударов в сердце мужчины. Чтобы скрыть следы преступления она подожгла жилище.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, ею дана явка с повинной. Следствие готовится предъявить обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения. СУ СК РФ по республике Крым

Девушка задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В рамках расследования уголовного дела следователями Балаклавского следственного отдела проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств совершенного преступления.

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Фото: СУ СК РФ по республике Крым