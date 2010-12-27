Под Псковом автобус с 52 людьми съехал в кювет

В областную больницу направили 15 взрослых, пять из них пришлось госпитализировать. Один находится в реанимации.

Количество пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом "Неоплан", который съехал в кювет на трассе в Псковской области, выросло до 18 человек, среди них трое детей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на председателя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко.

Всего в автобусе было 52 человека, в областную больницу направили 15 взрослых, пять из них пришлось госпитализировать. Один находится в реанимации. Также в больнице находятся трое детей.

ДТП произошло 30 декабря в 02:50 в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Подборовье. Автобус съехал в кювет и опрокинулся. В результате инцидента погибших нет.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с ДТП. Для пассажиров открыт пункт временного пребывания.

В Псковской области будут приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок во время всего зимнего периода, и в особенности во время новогодних и рождественских праздников. На особом контроле находятся рейсы по перевозке детей, – отметил глава региона

Названа возможная причина ДТП с перевернувшимся автобусом под Таллином

Фото: УМВД по Псковской области