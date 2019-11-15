Под Петербургом задержали подпольных производителей поддельного алкоголя

Злоумышленники наклеивали на бутылки этикетки известных брендов, а также федеральные специальные марки

В среду, 25 марта, в деревне Лаголово Ломоносовского района задержали подозреваемых в подпольном производстве алкоголя с поддельными марками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, злоумышленники, расположив свой нелегальный штаб в промзоне недалеко от местной птицефабрики, наклеивали на бутылки с сомнительным алкоголем этикетки известных брендов, а также федеральные специальные марки. При обыске полицейские нашли и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, видеорегистраторы и документы. В преступлении подозревают 23-летнего и 51-летнего подельников, один из них задержан, второй помещен под подписку о невыезде.

Полиция возбудила уголовное дело об изготовлении и сбыте поддельных специальных марок.

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