В лесу под Петербургом сотрудницу российского банка нашли расчлененной

Подозреваемый признался, что расчленил ее топором.

В лесу Всеволожского района Ленинградской области нашли тело расчлененной сотрудницы отдела ипотечного кредитования одного из российских банков. Подробности Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 9 февраля, в полицию поступило обращение от брата женщины. Он рассказал, что еще днем 7 февраля его 37-летняя сестра ушла из дома и не вернулась, на связь также не выходит.

В городе были развешены ориентировки на пропавшую. На одну из них откликнулась женщина. Она рассказала, что похожая девушка недавно выпивала с ее свекром в поселке Лаврики. Вернувшись на следующий день с работы, гостьи уже не было, а свекор "смывал с пола бурые пятна".

Прибывшим по адресу полицейским 64-летний мужчина признался, что выпивал с новой знакомой, после чего они поссорились. Мужчина ударил новую знакомую, она упала и ударилась головой о кафель. Подозреваемый понял, что травма оказалась смертельной, поэтому он расчленил тело топором, положил в два пакета и разбросал в лесу между поселками Матокса и Лехтуси.

Следком возбудил дело об убийстве.

Видео: YouTube/ Следственный комитет Российской Федерации