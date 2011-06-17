Под Петербургом рядом с усадьбой сына Миллера нашли огромный дворец

Кадастровую стоимость дома оценили в 69 миллионов рублей.

В среду, 17 февраля, в поселке Ленинское (Ленинградская область) журналисты обнаружили новый трехэтажный особняк. Дворец расположился по соседству с домом Михаила Миллера, сына главы Газпрома Алексея Миллера.

"Фонтанка" и "47news" провели расследование, благодаря которому выяснили, что в декабре осреестр зарегистрировал право собственности на частный жилой дом площадью 4 115 квадратных метров. Кадастровую стоимость объекта оценили в 52,6 миллиона рублей, а самого дома – в 69 миллионов рублей. Журналисты посчитали, что стоимость такого имени может достигать 2 миллиардов рублей.

На данный момент рабочие занимаются внутренней отделкой – сейчас уже красуется бордовый фасад и роскошный округлый вход.

Ранее мы писали, что Петербург стал вторым по росту стоимости жилья на вторичном рынке.

Фото: Piter.TV