  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом пятилетняя девочка получила химический ожог после выпитого розжига
Сегодня, 13:05
216
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом пятилетняя девочка получила химический ожог после выпитого розжига

0 0

Родители пострадавшей отмечали праздник дочери в деревне Петровское Ломоносовского района Ленобласти.

Под Петербургом пятилетняя девочка выпила розжиг в свой день рождения. Об этом 23 июня пишет 78.ru.

Родители пострадавшей отмечали праздник дочери в деревне Петровское Ломоносовского района Ленобласти. Они жарили мясо, из-за чего не заметили, как девочка начала взаимодействовать с бутылкой с жидкостью для розжига. Именинница выпила средство.

Ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали девочке химический ожог рта и глотки. В настоящее время она находится под наблюдением специалистов в медицинском учреждении региона.

Ранее на Русановской улице в Петербурге 11-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Его госпитализировали с термическим ожогом грудной клетки и руки.

Фото: Piter.TV

Теги: девочка выпила жидкость для розжига, петровское
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии