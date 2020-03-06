Под Петербургом пятилетняя девочка получила химический ожог после выпитого розжига

Родители пострадавшей отмечали праздник дочери в деревне Петровское Ломоносовского района Ленобласти.

Под Петербургом пятилетняя девочка выпила розжиг в свой день рождения. Об этом 23 июня пишет 78.ru.

Родители пострадавшей отмечали праздник дочери в деревне Петровское Ломоносовского района Ленобласти. Они жарили мясо, из-за чего не заметили, как девочка начала взаимодействовать с бутылкой с жидкостью для розжига. Именинница выпила средство.

Ребенка увезли в больницу. Врачи диагностировали девочке химический ожог рта и глотки. В настоящее время она находится под наблюдением специалистов в медицинском учреждении региона.

Ранее на Русановской улице в Петербурге 11-месячный мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Его госпитализировали с термическим ожогом грудной клетки и руки.

Фото: Piter.TV