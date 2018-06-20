Под Петербургом задержали охотника за незаконное убийство дикой свиньи

У мужчины не было разрешения на оружие.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали любителя незаконной охоты. Мужчина застрелил дикую свинью. При этом документов на убийство животных у него не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Охотник убил животное весом 120 кг. У злоумышленника изъяли ружье, разрешения на ношение которого не было.

Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка.

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