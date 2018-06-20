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Под Петербургом задержали охотника за незаконное убийство дикой свиньи
Сегодня, 10:48
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Alena_Zinovieva

Под Петербургом задержали охотника за незаконное убийство дикой свиньи

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У мужчины не было разрешения на оружие.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали любителя незаконной охоты. Мужчина застрелил дикую свинью. При этом документов на убийство животных у него не было. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Охотник убил животное весом 120 кг. У злоумышленника изъяли ружье, разрешения на ношение которого не было.

Материальный ущерб составил 150 тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что потасовка со стрельбой на Торжковской улице попала на видео.

Фото: pixabay.com

Теги: незаконная охота, оружие, убийство животных
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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