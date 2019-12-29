Под Петербургом к Параду Победы готовят танки Т-34

Всего нужно отремонтировать 30 машин.

Под Петербургом к параду Победы на Красной Площади готовят 30 танков Т-34. Каждому из танков уже по 70 лет, они служили в Чехословакии и Лаосе. На территорию России их вернули в прошлом году. Об этом сообщил ЛенТВ 24.

На башне одного из танков видны очертания флага Лаоса. В азиатскую страну танки продали в восьмидесятых годах. Сейчас специалисты уже разобрали 28 танков.

Боевые машины работники 61 бронетанкового ремонтного завода должны поставить на ход до конца марта. И это совсем не просто, так как танки поступили на завод только в январе текущего года.

В конце прошлого года в Стрельне готовилиТ-34 и СУ-100.

Фото: Википедия/ Gandvik