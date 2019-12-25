Под Петербургом на Неве сгорела яхта

Судно приобрели в Петербурге и направлялись на нем в Казань.

Попытка перегнать мини-яхту из Петербурга в Казань обернулась ЧП во Всеволожском районе Ленобласти. Судно загорелось прямо в водах Невы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу.

Сообщение о задымлении поступило 22 июля в 20:40. По предварительной версии, на борту произошло возгорание двигателя. Огонь потушили, никто не пострадал. Владельцы мини-яхты сумели сами справиться с огнем и пришвартовались в районе улицы Щербина.

Судно приобрели в Петербурге и направлялись на нем в Казань. Однако, судя по кадрам, от яхты теперь ничего не осталось. Проводится проверка.

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Фото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу