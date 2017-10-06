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Под Омском в ДТП погибли две пассажирки

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В интернете появилось видео с места страшной смертельной аварии.

Ранним утром, 6 октября, на выезде из Омска произошла смертельная авария, которая унесла жизни двух молодых женщин.

Около 6 утра на дорожной развязке возле военного городка 31-летний водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2106 и врезался в бетонное ограждение. От мощного удара от полученных травм до приезда спасателей погибли две молодые женщины 36 лет. Еще одна женщина 34 лет и водитель с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины аварии. Очевидцы сообщают, что дорога была мокрая и скользкая.

 

 Сегодня, около полуночи, под Владимиром ВАЗ-2115 вылетел на встречку и врезался в грузовик. Обе машимны вспыхнули и 4 человека сгорели заживо. Подробности этой аварии.

Видео: ВК, Аварийный Омск

Теги: дтп , новости регионов , омск , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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