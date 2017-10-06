В ДТП под Владимиром 3 взрослых и ребенок сгорели заживо

После столкновения легковушки и грузовика машины вспыхнули.

Сегодня ночью, 6 октября, на автодороге М-8 "Холмогоры" недалеко от села Тириброво столкнулись легковушка и грузовик.

Около полуночи автомобиль ВАЗ-2115 выехал на встречку, где допустил столкновение с грузовиком. В результате столкновения обе машины вспыхнули. Водитель грузовика успел выбраться из кабины, а все, кто находились в салоне отечественного легкового автомобиля, сгорели заживо. В огне погибли трое взрослых и один ребенок 5-6 лет.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV