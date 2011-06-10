Под Новороссийском произошел залповый выброс нефти из танкера

Площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров

В акватории Черного моря под Новороссийском с греческого танкера Minerva Symphony произошел залповый выброс нефти. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел 7 августа. По данным СМИ, площадь загрязнения составила около 200 квадратных метров. На месте разлива выставили боновые заграждения. Авария произошла приблизительно в шести километрах от берега. Причина ЧП на данный момент не установлена.

В настоящее время создан оперштаб. Для ликвидации ЧП задействованы профессиональные подразделения. Ведется расследование инцидента, производится оценка ущерба, последствия аварии устраняются.

Ранее в результате утечки химиката на курорте в Швейцарии пострадали шесть человек.

Фото: vesselfinder.com