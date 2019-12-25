Несколько отдыхающих пострадали от распространения по термальному центру гипохлорита натрия.

В результате утечки химиката на курорте в Швейцарии пострадали шесть человек. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы кантона Вале. Известно, что инцидент зафиксирован в термальном центре "Альпентерм" на горном курорте Лойкербад. Все пострадавшие туристы госпитализированы в больницы городов Сьон и Вьеж. Сейчас жизням пациентов ничего не угрожает.

Утечка химической субстанции привела к эвакуации термального центра, расположенного в Лейкербаде. Шесть человек, почувствовавшие себя плохо, были доставлены в больницы. пресс-служба полиции

Напомним, что утечка едкого вещества, используемого для очистки и обеззараживания воды, зафиксирована около 9 часов утра 2 августа по местному времени (10 часов по московскому времени). Гипохлорит натрия стал распространяться по техническому помещению в подвале термального центра. Спасатели оперативно эвакуировали из здания сотрудников и отдыхающих. Бассейн пришлось закрыть на неопределенное время.

В Левашово произошла утечка ядовитого химиката.

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