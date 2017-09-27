Под Краснодаром КАМАЗ замял "Волгу"

Люди успели выйти из легковушки буквально за минуту

Жуткие кадры ДТП на Тургеневском шоссе под Краснодаром наблюдали очевидцы накануне вечером, 26 сентября.

КАМАЗ за секунду превратил "Волгу" в груду искореженного железа, и задел еще несколько машин. По чудесному стечению обстоятельств в этой аварии никто не пострадал. "Волга" была припаркована у обочины, а люди буквально за минуту вышли из авто.

По словам очевидцев ДТП, водитель грузовика, скорее всего, заснул за рулем.

Недавно Piter.TV сообщал о страшной аварии в Иваново, где молодой человек несся по городу с большой скоростью, не справился с управлением и протаранил два припаркованных грузовика. Видео момента этой аварии было снято на видеорегистратор.

Видео: Instagram/chp_krd