Под Киришами нашли тело пропавшего месяц назад таксиста

Молодого человека нашли в болоте, сидя на коленях.

Молодого петербуржца, работавшего таксистом, почти спустя месяц нашли мёртвым. Его обнаружили охотники в Киришском районе Ленинградской области.

Тело молодого человека было найдено в болоте. Таксист пропал еще 27 февраля, через несколько дней от начала поисков волонтёры наткнулись на его машину – пустую, а потом и на кроссовки. Теперь самого парня в двух километрах от его машины, в нижнем белье, футболке и кофте. При этом, по предварительным данным полиции, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Загадочному исчезновению таксиста под Киришами был посвящён выпуск программы Андрея Малахова. Участники шоу обсуждали возможный след наркоторговцев, а также желание парня вызволить знакомую девушку из борделя.

Фото: Piter.tv