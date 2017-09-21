  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:35
177
nastya960
Код вставки плеера

Под Калугой спасли вмерзшую в лед собаку

0 0

Найденышу на вид примерно лет пять, но он получил компрессионную травму позвоночника и задние лапы у него не двигаются.

Накануне неравнодушные калужане вызволили собаку из ледяного плена. О спасательной операции рассказала в соцсетях руководитель Центра реабилитации диких животных "Феникс" Вероника Матюшина.

На обочине дороги под Калугой люди увидели примёрзшую собаку. Животное откопали и отвезли в клинику.

Найденышу на вид примерно лет пять, но он получил компрессионную травму позвоночника и задние лапы у него не двигаются. Собака кастрирована, на ухе есть бирка. Обморожение животное не получило. Пока что собака находится на передержке в "Фениксе" и ждет новых хозяев.

Ранее со льда Большой Невки спасли брошенную черепаху.

Видео: Facebook/Вероника Матюшина

Теги: калуга, лед, собака
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии