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Под Калининградом выпустили первого из пяти спасенных в этом году тюленей

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Малыша вылечили, откормили и отправили в естественную среды обитания.

Под Калининградом выпустили первого из пяти спасенных в этом году тюленей. Об этом сообщила пресс-служба регионального зоопарка. Они рассказали, что детеныша балтийского серого тюленя выпустили в естественную среду обитания - Балтийское море. 

Разрешение на возвращение животного в естественную среду обитания выдало управление Росприроднадзора.

пресс-служба калининградского зоопарка

Стоит отметить, что операция прошла при поддержке организации "Биосфера Балтики" на Куршской косе, а также сотрудников национального парка.

Напомним, что тюленя нашли в марте 2020 года на побережье Балтийского моря. Месячный малыш весил всего 16 кн вместо положенных 37-50 кг. на теле животного медики зафиксировали кусанные гноящиеся раны на шее.

Петербургские волонтеры выпустили на волю трёх пухленьких тюленей.

Видео: Youtube/Биосфера Балтики

Теги: калининград, тюлени
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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