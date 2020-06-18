Малыша вылечили, откормили и отправили в естественную среды обитания.

Под Калининградом выпустили первого из пяти спасенных в этом году тюленей. Об этом сообщила пресс-служба регионального зоопарка. Они рассказали, что детеныша балтийского серого тюленя выпустили в естественную среду обитания - Балтийское море.

Разрешение на возвращение животного в естественную среду обитания выдало управление Росприроднадзора. пресс-служба калининградского зоопарка

Стоит отметить, что операция прошла при поддержке организации "Биосфера Балтики" на Куршской косе, а также сотрудников национального парка.

Напомним, что тюленя нашли в марте 2020 года на побережье Балтийского моря. Месячный малыш весил всего 16 кн вместо положенных 37-50 кг. на теле животного медики зафиксировали кусанные гноящиеся раны на шее.

Петербургские волонтеры выпустили на волю трёх пухленьких тюленей.

Видео: Youtube/Биосфера Балтики