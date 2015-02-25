Под Гатчиной продают за 140 млн рублей усадьбу "Белогорка"

Территория усадьбы огорожена, оригинальные ворота сохранились по сей день.

Усадьбу купцов Елисеевых в деревне Белогорка Гатчинского района Ленобласти выставили на продажу за 140 миллионов рублей. Объявление опубликовали на сайте объявлений Avito.

Территория усадьбы огорожена, оригинальные ворота сохранились по сей день. Дом стоит на берегу реки Оредеж, около дома сделана запруда. Здание состоит из двух этажей и цоколя.

При этом усадьба является объектом культурного наследия, то есть собственник должен исполнять охранные обязательства. Нынешний собственник укрепил фундамент, заменил стропильную систему, но на дальнейшие работы у него нет средств.

В начале марта собственника корпуса Усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском обязали привести здание в порядок.

Фото: сайт правительства Ленобласти