Собственника корпуса Усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском обязали привести здание в порядок

Такого решения добился КГИОП через суд.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности собственника объекта-памятника Эльмана Магарамова. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, этим объектом является здание №20Б по Крестовскому проспекту, известный как Главный корпус хозяйственного двора с двумя боковыми флигелями из ансамбля "Усадьба Белосельских-Белозерских".

Известно, что КГИОП, ведущий контроль за состоянием здания, обнаружил у корпуса подкопы, облетевшую облицовку цоколя и черную пленку на фасаде. Также специалисты увидели установленный дверной проем и оконные заполнения, окраску фасада и замену кровельного покрытия. Отмечается, что все эти работы не были согласованы с комитетом и нарушили предмет охраны – для ремонта выбрали неправильные материалы, исторический рисунок и цвет оконных заполнений тоже оказался неподходящим.

Защитник Магарамова в суде заявил, что часть работ сделал еще предыдущий собственник, а сам Магарамов напротив старался сохранить здание от разрушения, поскольку живет там с семьей. Сейчас мужчина сотрудничает с КГИОП, получил техническое задание и разрабатывает проект по сохранению дома. Суд назначил штраф в 30 000 рублей.

Вместо "потерявшего" голову трубочиста на Большой Московской придется создать нового.

Фото: Piter.TV