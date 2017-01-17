Под Анапой произошел пожар в магазине

В настоящее время пожар ликвидирован.

Под российским городом Анапой произошел пожар в магазине. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны по Краснодарскому краю. Известно, что огонь охватил территорию СНТ "Колос". Пламя успело распространиться на площадь в 900 квадратных метров. Сведений о пострадавших или погибших нет.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Анапе. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани

Позже в Telegram-канале регионального МЧС проинформировали общественность о том, что пожар удалось потушить.

На Ленинском проспекте столкнулись автобус и троллейбус. Есть пострадавшие.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России