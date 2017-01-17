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Под Анапой произошел пожар в магазине

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В настоящее время пожар ликвидирован.

Под российским городом Анапой произошел пожар в магазине. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны по Краснодарскому краю. Известно, что огонь охватил территорию СНТ "Колос". Пламя успело распространиться на площадь в 900 квадратных метров. Сведений о пострадавших или погибших нет.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Анапе. На месте работают 39 специалистов и 13 единиц техники.

пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кубани

Позже в Telegram-канале регионального МЧС проинформировали общественность о том, что пожар удалось потушить.

На Ленинском проспекте столкнулись автобус и троллейбус. Есть пострадавшие.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, краснодарский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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