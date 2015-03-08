Почти все городские леса в Петербурге находятся под видеонаблюдением

Это необходимо, чтобы вовремя обнаружить лесной пожар.

В объективы камер видеонаблюдения попало 80% городских лесов. Губернатор Северной столицы Александр Беглов поручил комитету по информатизации и связи и комитету по благоустройству заняться непрерывным мониторингом пожарной обстановки в лесах. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба правительства Петербурга. Данная мера предпринята, чтобы вовремя обнаружить пожар и ликвидировать его.

Помимо камер видеонаблюдения для мониторинга обстановки в лесах задействованы беспилотные воздушные средства, квадроциклы, болотоходы и мотоциклы. Если обнаружен крупный пожар, для его тушения могут использоваться вертолет МИ-8 и два вертолета Ка-32, а также поезда ОЖД.

Планируется, что в будущем пожароопасном сезоне безопасностью лесов займутся 67 подразделений противопожарной службы и сотрудники Курортного лесничества.

В планах на 2021-й год – пожарные проверки детских лагерей, садоводческих, дачных и огороднических объединений, которым может угрожать опасность при лесных возгораниях.

В Смольном упомянули, что в прошлом году в петербургских лесах произошло семь пожаров по вине человека. Чаще всего возгорания приходятся на конец весны и лето. В 2020 году пожарные 327 раз ликвидировали возгорания сухой травы, лесной подстилки и кустарников. Общая площадь территории, охваченной пожарами, составила более 50 тысяч кв. метров.

Сегодня в Piter.tv сообщалось, что в школе на Хасанской загорелся актовый зал.

Фото: Piter.tv