Почти тысяча дворников вышли на улицы Петербурга убирать снег

Днём город убирают 633 спецмашин, а узкие тротуары и труднодоступные участки — 880 дворников.

Во вторник на улицы Петербурга вышли почти тысяча дворников на уборку снега. Об этом рассказали в комблаге.

Так, специалисты вывели на дороги уборочную технику. В Смольном рассказали, что "там, где снег не тает, его сметают щётками, а магистрали обрабатывают солью".

Днём город убирают 633 спецмашин, а узкие тротуары и труднодоступные участки — 880 дворников. Жителей просят быть внимательнее на дорогах, а вопросы по уборке можно задать по номеру дежурной службы 314-60-13.

Ранее петербуржцы делятся фотографиями снега в городе. Некоторые петербуржцы уже слепили снеговиков.

Фото: Piter.tv