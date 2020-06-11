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Почти тысяча дворников вышли на улицы Петербурга убирать снег
Сегодня, 19:29
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Почти тысяча дворников вышли на улицы Петербурга убирать снег

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Днём город убирают 633 спецмашин, а узкие тротуары и труднодоступные участки — 880 дворников.

Во вторник на улицы Петербурга вышли почти тысяча дворников на уборку снега. Об этом рассказали в комблаге. 

Так, специалисты вывели на дороги уборочную технику. В Смольном рассказали, что "там, где снег не тает, его сметают щётками, а магистрали обрабатывают солью".

Днём город убирают 633 спецмашин, а узкие тротуары и труднодоступные участки — 880 дворников. Жителей просят быть внимательнее на дорогах, а вопросы по уборке можно задать по номеру дежурной службы 314-60-13. 

Ранее петербуржцы делятся фотографиями снега в городе. Некоторые петербуржцы уже слепили снеговиков. 

Фото: Piter.tv

Теги: дворники, уборка, улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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